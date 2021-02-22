США за последние несколько лет практически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.
Ван И отметил, что «за последние несколько лет США практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях». По его словам, это стало «одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений». Однако КНР готова работать над восстановлением этого диалога, заявил Ван И.
«Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем», – сказал глава китайского МИД.
Ван И также подчеркнул, что наличие противоречий и разногласий между двумя странами естественно, но для них важно укреплять взаимопонимание, а не позволять различиям определять отношения между США и Китаем.
Фото: futurity.org
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В Китае заявили о готовности работать над восстановлением диалога с США
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