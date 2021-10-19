В Китае заявили, что миру необходимо готовиться к новым глобальным эпидемиям

Международное сообщество обязано тщательно готовиться к новым проблемам, которые обрушатся на нашу планету в обозримом будущем из-за различных глобальных эпидемий. Об этом заявил председатель Всемирного форума экономического развития и безопасности Цзэн Вэйсюн, передает ТАСС.
– Разумеется, мы (страны, участвующие в форуме. – Прим. ТАСС) будем подробно изучать проблему возникновения пандемии [коронавируса нового типа]. Однако главный вопрос заключается в том, какие контрмеры мы собираемся принять. Ведь [новые] эпидемии, несомненно, возникнут еще не раз, – уточнил Цзэн Вэйсюн во время проведения Первого Всемирного форума экономического развития и безопасности в городе Чанша (Центральный Китай).
Он также напомнил, что человечество находится на пороге 4-й индустриальной революции и сложившаяся ситуация "в корне отличается от того, что было раньше".
– Нам (участникам форума) предстоит подробно проработать эти вопросы – только таким образом мы сможем ответить на стоящие перед нами вызовы, – резюмировал Цзэн Вэйсюн.
Фото: pixabay.com