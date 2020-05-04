В Китае зарегистрировали 85 млн туристических поездок за три дня майских каникул

За первые три дня пятидневных каникул по случаю празднования Международного дня труда, которые начались 1 мая, в Китае зафиксировали около 85 млн внутренних туристических поездок. Такие данные представило министерство культуры и туризма КНР, пишет "Синьхуа".

В период с 1 по 3 мая доходы от туризма составили 35,06 млрд юаней (4,97 млрд долларов).

Только за одно воскресенье, 3 мая, китайские граждане совершили 30,94 млн туристических поездок по всей стране, в результате чего общий доход от туризма составил 12,43 млрд юаней /1,78 млрд долларов США/, следует из данных министерства.