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В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

2 ноября в Китае выявили 109 новых случаев заражения COVID-19, из них 93 – локальные, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Об этом пишет РИА Новости.


Из сообщения, которое сегодня появилось на официальном сайте ведомства, следует, что во вторник в стране зафиксировано 16 завозных и 93 локальных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего локальных заражений было выявлено в граничащей с Россией северной провинции Хэйлунцзян (35 случаев).

В понедельник в Китае был выявлен 71 случай заражения COVID-19, из которых 54  – локальные.

За все время распространения коронавируса в КНР 97 423 человека заболели COVID-19. Зафиксировано 4636 смертей. 
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Фото: РЕЙТЕР
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