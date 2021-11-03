В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Из сообщения, которое сегодня появилось на официальном сайте ведомства, следует, что во вторник в стране зафиксировано 16 завозных и 93 локальных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего локальных заражений было выявлено в граничащей с Россией северной провинции Хэйлунцзян (35 случаев).В понедельник в Китае был выявлен 71 случай заражения COVID-19, из которых 54 – локальные.За все время распространения коронавируса в КНР 97 423 человека заболели COVID-19. Зафиксировано 4636 смертей.