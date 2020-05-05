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  2. В Китае за последние сутки выявили лишь один случай заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки выявили лишь один случай заражения коронавирусом

В КНР выявили за минувшие сутки всего один новый случай заражения коронавирусом и не зафиксировали ни одного летального исхода, сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.


Инфицированный был выявлен в Шанхае, он прибыл из-за границы, пишет ТАСС. Общее число заразившихся из числа тех, кто прибыл из-за рубежа, достигло 1676, ни один не умер, 325 проходят лечение, 1351 выздоровел.

Всего в Китае с момента начала вспышки нового коронавируса (с конца декабря прошлого года) зарегистрировано 82 881 случай заражения, умерли 4633 человека, 395 человек находятся на лечении в больницах.

Под медицинским наблюдением сейчас также находятся 947 бессимптомных пациентов с коронавирусом.

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Фото: РЕЙТЕР
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