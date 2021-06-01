В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Инфицированным оказался 41-летний мужчина из провинции Цзянсу. 23 апреля у него поднялась температура и появились другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния он был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат на вирус H10N3 – положительный.Отмечается, что полный анализ генома вируса подтвердил, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.Люди, находившиеся с зараженным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких изменений у них выявлено не было. Сейчас состояние больного оценивается как стабильное, о выписке из медучреждения пока говорить рано.Известно, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире раньше не встречалось, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты призывают избегать контактов с птицами, умершими от болезни. Нежелательно контактировать и с живой птицей, следует также обращать внимание на гигиену питания и соблюдать необходимые меры предосторожности.