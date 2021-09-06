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  2. В Китае введено почти 2,11 миллиарда доз вакцин от COVID-19

В Китае введено почти 2,11 миллиарда доз вакцин от COVID-19

В Китае ввели почти 2,11 миллиарда доз вакцин от коронавируса нового типа. Об этом проинформировали в государственном комитете по делам здравоохранения Китая, пишет Синьхуа.


Фото: Синьхуа
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