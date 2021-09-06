Главная В Китае введено почти 2,11 миллиарда доз вакцин от COVID-19 Опубликовано: 06.09.2021 21:21:33 1568 В Китае введено почти 2,11 миллиарда доз вакцин от COVID-19 В Китае ввели почти 2,11 миллиарда доз вакцин от коронавируса нового типа. Об этом проинформировали в государственном комитете по делам здравоохранения Китая, пишет Синьхуа. Фото: Синьхуа Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Китай Подготовил(а): Юрий БАКЕРЕНКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи