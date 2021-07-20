Правительство Китая решило снять все ограничения на рождение третьего ребенка. В том числе будут ликвидированы штрафы, передает ТАСС.
– Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах, – подчеркивается в решении Госсовета Китая.
– К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости, – уточняется в тексте документа
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В Китае все ограничения на рождение третьего ребенка будут отменены
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