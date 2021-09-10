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  2. В Китае во время работ на железной дороге погибли четыре человека

В Китае во время работ на железной дороге погибли четыре человека

Сегодня при проведении монтажных работ на железнодорожной ветке в районе населенного пункта Чэнду, расположенного на юго-западе Китая, погибли четыре человека, еще 14 получили ранения, передает ТАСС.


Согласно информации портала Sina, несчастный случай произошел около 14:00 по местному времени во время установки заграждений, которые были предназначены для снижения шума и предотвращения загрязнения воздуха, вызываемого движением поездов.

Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время выясняются причины аварии, ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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