В Китае вакцинировать против коронавируса будут детей с трех лет

Расширение прививочной кампании вызвано тем, что ряд областей Китая вводит новые жесткие меры, чтобы попытаться ликвидировать небольшие вспышки. Ганьсу, северо-западная провинция, сильно зависящая от туризма, закрыла все туристические объекты 25 октября после выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жителей некоторых районов Внутренней Монголии призвали не покидать дома из-за новой вспышки COVID-19.Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения, за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 35 человек, в том числе четыре – в Ганьсу. Диагноз COVID-19 подтвердили у 19 жителей региона Внутренней Монголии, а другие случаи инфицирования были зарегистрированы в разных частях страны.Наиболее широко используемые в Китае вакцины Sinopharm и Sinovac показали эффективность в предотвращении тяжелого течения коронавируса и передачи заболевания.В июне Китай одобрил две вакцины – Sinopharm из Пекинского института биологических продуктов и Sinovac – для детей в возрасте от 3 до 17 лет, однако прививать начали только детей от 12 лет и старше. В августе регулирующие органы одобрили еще одну – Sinopharm из Уханьского института биологических продуктов.