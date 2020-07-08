В Китае в зоне бедствия из-за сильных ливней оказались более 2,3 млн человек

Свыше 2,3 млн жителей центральной китайской провинции Хубэй оказались в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, которые начались здесь 4 июля.





14 городов и 33 уезда провинции ввели меры экстренного реагирования. По данным властей, два человека погибли, более 42 тыс. жителей эвакуированы, еще столько же нуждаются в помощи.

Пострадало в результате стихии более 380 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушено более 420 домов, еще около 390 повреждены, передает ТАСС. Прямой экономический ущерб оценивается примерно в 350 млн долларов.

Накануне был введен третий из четырех уровней реагирования на угрозу наводнений.