В Китае тремя минутами молчания почтили память жертв пандемии

В КНР в субботу тремя минутами молчания почтили память жертв умерших в результате вспышки нового коронавируса.





Церемония началась в 10 утра по местному времени (5 утра по Минску) после звуков траурной сирены. В ней участвовали все жители страны, включая высшее руководство во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином.





Как мы сообщали, 4 апреля в Китае объявили общенациональный траур. В субботу в стране запрещены все увеселительные общественные мероприятия. Изображения на главных страницах сайтов большинства ведомств и госучреждений Китая и национальных СМИ на сутки стали черно-белыми, пишет ТАСС. По всей стране приспущены флаги.













В КНР, по официальным данным, число заразившихся коронавирусом с конца минувшего года составило более 81,6 тыс. человек, скончались 3,3 тыс. (показатель смертности 4%).











