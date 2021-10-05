В Китае стартуют тестовые соревнования в преддверии зимней Олимпиады

Спортивные мероприятия и тренировочные лагеря в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр стартуют в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Они пройдут с 5 по 31 октября, сообщает пресс-служба НОК Беларуси со ссылкой на директора отдела по управлению спортивными объектами оргкомитета «Пекин-2022» Яо Хуэя.
Отмечается, что наибольшее внимание будет уделяться подготовке турниров по биатлону, бобслею, конькобежному спорту, керлингу, скелетону, санному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею.
«Под особым контролем оргкомитета находятся меры соблюдения противоэпидемиологических норм. Как сообщалось, участникам Игр, прошедшим полную вакцинацию, разрешат не отбывать 21-дневный карантин», – уточняет пресс-служба НОК.
Напомним, Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022-го.
Фото: НОК