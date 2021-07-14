В Китае сотрудник супермаркета напал на покупателей – два человека погибли

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БЕЛТА

Инцидент произошел в городе Шэньян. По предварительным данным, между работником магазина и покупателем произошел конфликт. Причина неизвестна. Сотрудник ранил покупателя ножом и поспешил покинуть место происшествия. При этом он нанес ножевое ранение еще восьмерым покупателям.В результате инцидента двое скончались от полученных ран, еще семеро доставлены в больницу.По данному инциденту проводится проверка. Полиция ведет поиски нападавшего.