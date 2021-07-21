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В Китае сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке со скоростью движения 600 км/ч

В Китае 20 июля сошел с конвейера первый на планете поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».


Презентация нового транспорта состоялась в городе Циндао, который расположен на востоке Китая. Как поезд выглядит изнутри и снаружи, можно посмотреть на фото.





Фото: «Синьхуа»
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В Китае сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке со скоростью движения 600 км/ч
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