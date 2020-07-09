Шесть человек были травмированы в результате взрыва на пиротехническом заводе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, информирует агентство "Синьхуа".
© AP Photo / Andy Wong
Взрыв, спровоцированный пожаром, прогремел поздно вечером 8 июля в поселке Наньфан города Гуанхань, пишет РИА Новости.
По данным агентства, пламя смогли локализовать к трем часам ночи 9 июля (по местному времени).
По словам главы парткома города Гуанхань Чжан Цзюньи, пламя вспыхнуло в производственном помещении пиротехнической фабрики "Цзиньянь".
Начато расследование причин происшествия.
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В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
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