В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19

– приводятся данные на сайте ведомства.Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу 2021-го – 80%. Пока что нет статистики, отражающей процент привитых жителей.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.