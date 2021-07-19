Более 1,45 миллиарда прививок от коронавирусной инфекции сделали жителям Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения КНР.
– По состоянию на 18 июля в 31 регионе Китая было уже использовано 1 миллиард 456 миллионов 557 тысяч прививок от COVID-19, – приводятся данные на сайте ведомства.
Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу 2021-го – 80%. Пока что нет статистики, отражающей процент привитых жителей.
Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
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В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19
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