В Китае родились первые в 2020 году детеныши панд

Национальный центр по разведению больших панд в городе Чэнду сообщил о появлении на свет первых в 2020 году детенышей бамбуковых медведей, пишет газета China Daily.





Малышей мужского пола весом 159,8 и 119,5 грамма родила 17-летняя панда Фу Ва. Сейчас за состоянием новорожденных следят специалисты. Они отмечают, что это довольно редкий случай, ведь панды обычно не рожают весной.









Панды считаются символом Китая и находятся под защитой государства. Всего в естественных условиях обитают около 2 тысяч бамбуковых медведей, а в зоопарках по всему миру еще около 540.





За прошлый год в Центре по изучению и разведению больших панд в Чэнду на свет появились более 10 детенышей.





Фото: China Daily