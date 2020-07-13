В Китае разработали пилотируемый батискаф для проверки прочности водохранилищ

В Китае провели испытание пилотируемого подводного аппарата, предназначенного для проверки прочности дамб и водохранилищ, пишет "Синьхуа".

Как сообщила китайская государственная судостроительная корпорация CSSC, новый батискаф был совместно разработан CSSC, Нанкинским научно-исследовательским институтом водного хозяйства и одной из технологических компаний в восточнокитайском городе Ханчжоу.

Батискаф весит 6,6 тонны, имеет длину 4,6 метра, ширину 2,6 метра и высоту 2,3 метра, позволяет вместить двух человек. На нем установлен большой блистер для наблюдения.

Аппарат оснащен инструментами для подводной очистки, системами трехмерной визуализации и устройствами для подводной резки, с помощью которых он способен проверять высокие дамбы и крупные водохранилища, а также совершать ремонт поврежденных мест.

К настоящему моменту этот аппарат совершил 11 погружений для проверки водохранилищ, в ходе чего выявил пункты утечки воды и выполнил задачи подводной очистки.

Эксперты из CSSC убеждены, что новый батискаф поможет в обеспечении безопасного функционирования высоких дамб и крупных водохранилищ.