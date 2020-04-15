В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты

Инцидент случился вчера днем на шахте компании Datong Coal Mine Group. После обрушения под завалами оказались 13 шахтеров. Однако восемь из них сумели выбраться на поверхность.Сегодня ночью спасатели установили связь с пятью горняками, остающимися под землей. Ведется поисково-спасательная операция.По предварительной информации, ЧП произошло в результате обрушения несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.