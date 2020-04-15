Пять человек оказались под завалами после обрушения угольной шахты в китайской провинции Шаньси, пишет ТАСС.
Инцидент случился вчера днем на шахте компании Datong Coal Mine Group. После обрушения под завалами оказались 13 шахтеров. Однако восемь из них сумели выбраться на поверхность.
Сегодня ночью спасатели установили связь с пятью горняками, остающимися под землей. Ведется поисково-спасательная операция.
По предварительной информации, ЧП произошло в результате обрушения несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.
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В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты
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