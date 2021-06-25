В результате инцидента погибли 18 человек, а 16 получили ранения, уточняет РИА Новости.
Снимок носит иллюстративный характер
Пожар случился в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань (это в центральном Китае). Информация о количестве человек, которые в момент бедствия были в здании, не уточняется.
Известно, что всех пострадавших госпитализировали. Четверо из них – в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали руководителя центра, причины возникновения пожара расследуются.
Фото: pixabay.com
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В Китае произошел пожар в центре боевых искусств – 18 жертв
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