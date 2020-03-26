В Китае продолжают фиксировать только завозные случаи коронавируса

В Китае за последние сутки выявили 67 зараженных коронавирусом, все они приехали из-за рубежа. Выздоровел 401 человек, скончались шесть. Такие данные обнародовал Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.





Уже несколько дней здесь фиксируют только завозные случаи инфицирования, всего их уже 541. Для того чтобы предотвратить возникновение повторной волны эпидемии, в Китае введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

За все время эпидемии — с конца 2019 года — в Китае выздоровел 91% зараженных, число инфицированных превысило 81 тыс., умерли 3287 человек — показатель смертности 4%, передает ТАСС.

У более чем 1,2 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Всего под медицинским наблюдением находятся более 14,7 тыс. человек, 159 с подозрением на вирус находятся в карантине.