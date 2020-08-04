В Китае при взрыве на химзаводе погибли шесть человек

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе по производству органического кремния в китайском городе Синтай (провинция Хубэй), в результате чего погибли шесть человек, еще четыре были ранены, сообщает агентство «Синьхуа».

Фото: DailyBeijing / Twitter



Происшествие случилось в цеху компании «Ланьхуа юцзигуй» вчера около 17:30 по местному времени (12:30 по Минску). Первоначально сообщалось о пяти пропавших без вести, однако ночью их тела были обнаружены без признаков жизни. Еще один человек умер в больнице от полученных травм.

Трое пострадавших находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает. Четвертый получил легкие ранения и уже был выписан.

Предприятие остановило работу на время расследования причин взрыва.