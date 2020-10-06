В период 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) в Китае было построено более 500 тысяч базовых станций 5G, информирует "Синьхуа".
Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в стране к мобильной сети пятого поколения подключено свыше 100 миллионов устройств, что свидетельствует о быстром росте числа пользователей 5G.
"В настоящее время в стране постоянно обогащаются приложения 5G, которые охватывают индустрию, медицину, СМИ, транспорт и другие области", – заявила Ли Ин, руководитель отдела по развитию информационных технологий вышеуказанного министерства.
В Китае сформировали модель "содействие использованию 5G через строительство", что способствовало потреблению информации, считает замминистра Лю Лехун.
В течение 13-й пятилетки Китай принял ряд мер по созданию прочной основы для ускорения исследований и разработок технологий 5G на фоне продвижения и строительства соответствующих инфраструктурных объектов.
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В Китае построили более 500 тысяч базовых станций 5G
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Фото: РЕЙТЕР