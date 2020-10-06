В Китае построили более 500 тысяч базовых станций 5G

Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в стране к мобильной сети пятого поколения подключено свыше 100 миллионов устройств, что свидетельствует о быстром росте числа пользователей 5G., – заявилаВ Китае сформировали модель "содействие использованию 5G через строительство", что способствовало потреблению информации, считает замминистра Лю Лехун.В течение 13-й пятилетки Китай принял ряд мер по созданию прочной основы для ускорения исследований и разработок технологий 5G на фоне продвижения и строительства соответствующих инфраструктурных объектов.