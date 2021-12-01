В Китае открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы коронавируса

Молекулярные биологи из Китая открыли антитело 35B5, способное соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса и нейтрализовать все его штаммы, в том числе недавно выявленную вариацию "омикрон". Первые итоги опытов с этими молекулами раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv, пишет ТАСС.
"Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и для разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса", – утверждают ученые.