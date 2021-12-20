В Китае от COVID-19 вакцинировали 140 млн детей от 3 до 11 лет

Китайские врачи вакцинировали против COVID-19 по меньшей мере 140 млн детей возрастом от 3 до 11 лет. Об этом 20 декабря заявил главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин, пишет ТАСС.
– По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от 3 до 11 лет превысило 140 млн, – сказал эксперт Центрального телевидения Китая.
По его словам, при вакцинации несовершеннолетних частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых. Чаще всего после прививки дети сталкиваются с повышением температуры тела и болью в месте введения инъекции.
Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 11 лет могут вакцинироваться только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны получить прививку. Об этом должны быть информированы их опекуны.
В Китае начали вакцинировать детей данной возрастной группы в октябре нынешнего года.