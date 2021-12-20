В Китае от COVID-19 вакцинировали 140 млн детей от 3 до 11 лет

– сказал эксперт Центрального телевидения Китая.По его словам, при вакцинации несовершеннолетних частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых. Чаще всего после прививки дети сталкиваются с повышением температуры тела и болью в месте введения инъекции.Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 11 лет могут вакцинироваться только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны получить прививку. Об этом должны быть информированы их опекуны.В Китае начали вакцинировать детей данной возрастной группы в октябре нынешнего года.