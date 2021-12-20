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  2. В Китае от COVID-19 вакцинировали 140 млн детей от 3 до 11 лет

В Китае от COVID-19 вакцинировали 140 млн детей от 3 до 11 лет

Китайские врачи вакцинировали против COVID-19 по меньшей мере 140 млн детей возрастом от 3 до 11 лет. Об этом 20 декабря заявил главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин, пишет ТАСС.


– По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от 3 до 11 лет превысило 140 млн, – сказал эксперт Центрального телевидения Китая.

По его словам, при вакцинации несовершеннолетних частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых. Чаще всего после прививки дети сталкиваются с повышением температуры тела и болью в месте введения инъекции.

Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 11 лет могут вакцинироваться только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны получить прививку. Об этом должны быть информированы их опекуны.

В Китае начали вакцинировать детей данной возрастной группы в октябре нынешнего года.
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Фото: РЕЙТЕР
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