В Китае опровергли информацию о покупке соцсети TikTok корпорацией Microsoft

Владелец TikTok –китайская компания ByteDance опровергла сообщения о том, что американская корпорация Microsoft планирует полностью выкупить социальную сеть.





Владелец TikTok мог выбрать Microsoft в качестве партнера для сделки, поскольку основатель ByteDance Чжан Имин некоторое время работал на американскую корпорацию, пишут китайские СМИ. "Однако почувствовав слабость в целях этой большой компании, он решил уйти".

В ByteDance "абсолютно уверены в долгосрочном успехе TikTok", а слухи или догадки не комментируют, передает ТАСС.

Власти США хотели бы видеть Microsoft потенциальным покупателем TikTok – это позволило бы создать сильного конкурента для Google и Facebook.

Ранее сообщалось, что Microsoft может заплатить за TikTok от 10 до 30 млрд долларов. При этом в Microsoft заявляли, что в случае покупки TikTok в течение года перенесут системы, обеспечивающие работу соцсети, на территорию США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп накануне подписал исполнительные указы против китайских соцсетей WeChat и TikTok, которые запрещают проведение любых сделок с владельцами приложений.

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