В Китае объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам пандемии

Власти КНР объявили 4 апреля днем общенационального траура по скончавшимся в результате пандемии нового коронавируса, сообщило Центральное телевидение Китая.





В субботу в Китае будут приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий, отменяются все увеселительные общественные мероприятия, пишет ТАСС.

В 10 утра по местному времени китайцы тремя минутами молчания почтут память всех погибших от эпидемии.

По последним данным, в Китае с декабря минувшего года количество заразившихся новым коронавирусом превысило 81,5 тыс. человек, скончались более 3,3 тыс.