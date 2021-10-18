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В Китае обрушилось строящееся колесо обозрения

В китайском городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) 18 октября обрушилось строящееся колесо обозрения, передает ТАСС.


Как отмечает информационный ресурс "Пэнпай", на опубликованных в интернете снимках видно, что металлическую конструкцию колеса обозрения высотой около 120 м переломило пополам. Район происшествия полностью оцеплен. В настоящий момент информация о пострадавших или жертвах не поступала.

На месте инцидента работают врачи и пожарные. Причины обрушения колеса обозрения не уточняются.

Фото: pixabay.com
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