В Китае обрушилось строящееся колесо обозрения

В китайском городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) 18 октября обрушилось строящееся колесо обозрения, передает ТАСС.
Как отмечает информационный ресурс "Пэнпай", на опубликованных в интернете снимках видно, что металлическую конструкцию колеса обозрения высотой около 120 м переломило пополам. Район происшествия полностью оцеплен. В настоящий момент информация о пострадавших или жертвах не поступала.
На месте инцидента работают врачи и пожарные. Причины обрушения колеса обозрения не уточняются.
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