В Китае обезьяна украла у туристки сумку

Обезьяна в китайском национальном лесном парке Чжанцзяцзе, провинция Хунань, отобрала сумку у туристки. Момент попал на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.
Изначально женщина пела и танцевала на деревянном помосте смотровой площадки. Потом неожиданно появилась макака, которая резко отобрала сумку. Обезьяна пыталась перепрыгнуть через деревянные перила, чтобы спуститься вниз с горы. Вторая дама, которая снимала происходящее на камеру, стала кричать. Пострадавшей туристке пришлось подкупить примата едой, чтобы вернуть свои вещи.
Запись произошедшего стала вирусной в соцсетях.
Ранее сообщалось, что самка орангутана в зоопарке Индонезии украла у туристки упавшие в вольер очки и решила покрасоваться в них. Но все-таки вернула аксессуар хозяйке в обмен на лакомство.
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