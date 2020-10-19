В Китае названы лауреаты премии в области научных и технологических инноваций для молодежи

В Центральном комитете Коммунистического союза молодежи Китая сообщили, что в число победителей вошли юные таланты всех возрастов – от учеников начальных школ до студентов высших учебных заведений, что свидетельствует "об огромной любознательности и творческом потенциале китайской молодежи".В этот же вечер все лауреаты приняли участие в виртуальной церемонии награждения, которая транслировалась в сети.На церемонии также был представлен план создания в течение трех лет почти тысячи исследовательских лабораторий, которые станут платформой для подготовки еще большего числа талантливых молодых людей, имеющих представление о науке, исследовательские способности и видение в передовых областях науки и техники.Премия была учреждена в 2004 году, в год столетия со дня рождения Дэн Сяопина, в соответствии с завещанием покойного китайского лидера.За время своего существования премия, организаторами которой является ряд организаций, в том числе Центральный комитет КСМК и Всекитайская федерация молодежи, была вручена 1190 лауреатам – школьникам и студентам.