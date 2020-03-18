В Китае назвали эффективный препарат для борьбы с коронавирусом

Глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь рассказал, что препарат "Фавипиравир" показал клиническую эффективность при лечении заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, передает ТАСС.





По его словам, пациенты, получавшие препарат, выздоравливали гораздо быстрее, а состояние их легких улучшалось гораздо более быстрыми темпами. При этом с момента выхода "Фавипиравира" в 2014 году не было зафиксировано ни одного случая возникновения побочных явлений.

Одна из больниц города Шэньчжэня провела исследование, в ходе которого велось наблюдение за 80 пациентами с коронавирусом нового типа, 35 из которых принимали "Фавипиравир". В результате их тест на коронавирус показал отрицательный результат уже спустя четыре дня после начала лечения. Остальным же пациентам потребовалось не менее 11 дней на выздоровление. Также практически у всех 35 пациентов заметно улучшилось состояние легких.

"Учитывая безопасность, эффективность и доступность препарата, исследователи официально рекомендовали "Фавипиравир" медикам, а также предложили как можно скорее включить препарат в план лечения коронавирусной инфекции", — указал Чжан Синьминь.

Сам препарат был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings для лечения гриппа. Он уже применялся для лечения лихорадки Эбола, а в феврале японские медики начали использовать его для борьбы с коронавирусом нового типа.