Местные органы власти в китайских провинциях Гуанси, Цзянси и Хэнань сообщили, что в новом учебному году в школы смогут попасть только те учащиеся, у которых все члены семью получили прививку от коронавирусной инфекции, информирует Би-би-си.
– Те, кому еще не сделали прививку, должны поторопиться и сделать ее, чтобы не помешать возвращению вашего ребенка в школу, – уточняется в объявлении в населенном пункте Бейлиу провинции Гуанси.
Вместе с тем в провинции Шэньси отметили, что гражданам нужно получить прививки для посещения общественных мест, таких как больницы, супермаркеты, отели, рестораны и развлекательные заведения.
В северной провинции Хэбэй школьники в возрасте от 12 до 17 лет не смогут продолжить обучение в учреждениях образования, пока не пройдут полный курс вакцинации.
Сроки обязательной прививочной кампании различаются в китайских населенных пунктах, но в большинстве крайний срок получения вакцины – конец июля.
Отмечается, что Китай планирует к концу текущего года привить 64% населения.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
581
В Китае дети смогут посещать школы только при наличии прививки от коронавируса у родителей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter