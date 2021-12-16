В Китае 22 человека заблокированы под землей при затоплении шахты

При затоплении угольной шахты в северокитайской провинции Шаньси 22 человека оказались заблокированы под землей, пишет ТАСС.
Согласно данным Центрального телевидения Китая, происшествие случилось 15 декабря на шахте в населенном пункте Сяои примерно в 23:00 по пекинскому времени (18:00 по минскому). Добыча угля здесь велась нелегально. В настоящий момент на месте инцидента проводятся спасательные работы, водяная помпа начала откачивать воду.
Правоохранители задержали трех лиц, связанных с эксплуатацией шахты, ее владельца разыскивают.
Согласно информации управления безопасности горных работ КНР, в минувшем году в Китае зафиксировано 434 несчастных случая на шахтах, в результате которых погибли 573 человека. Данные показатели уменьшились примерно на 20% по сравнению с предшествующим годом.
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