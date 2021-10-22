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  2. В Кишиневе из-за энергетического кризиса потушили Вечный огонь

В Кишиневе из-за энергетического кризиса потушили Вечный огонь

Парламент Молдовы из-за энергетического кризиса ввел режим чрезвычайного положения на 30 дней. В столице республики из-за сложной ситуации с энергетикой потушили Вечный огонь, пишет РИА Новости.


Сообщается, что бойцы роты почетного караула перенесли пламя с мемориала славы советских солдат в музей боевой славы одной из мотострелковых бригад.

В минобороны Молдовы уточнили, что в последние дни сильно упало давление в газовой трубе, а в Кишиневе вдобавок к этому сейчас сильный ветер – такие условия ранее уже приводили к утечке газа.

Фото: РИА Новости
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