В Кишиневе из-за энергетического кризиса потушили Вечный огонь

Парламент Молдовы из-за энергетического кризиса ввел режим чрезвычайного положения на 30 дней. В столице республики из-за сложной ситуации с энергетикой потушили Вечный огонь, пишет РИА Новости.
Сообщается, что бойцы роты почетного караула перенесли пламя с мемориала славы советских солдат в музей боевой славы одной из мотострелковых бригад.
В минобороны Молдовы уточнили, что в последние дни сильно упало давление в газовой трубе, а в Кишиневе вдобавок к этому сейчас сильный ветер – такие условия ранее уже приводили к утечке газа.
Фото: РИА Новости