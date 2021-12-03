В Кировске прошла спартакиада для пожилых и инвалидов «Планета спорта»

Сегодня в Кировске на базе тренажерного зала «Геркулес» прошла спартакиада «Планета спорта» для пожилых и людей с ограниченными возможностями, которые посещают Кировский, Кличевский и Быховский районные центры социального обслуживания населения. Спортивный праздник, посвященный Международному дню инвалидов, собрал три команды – 12 участников.

– Это зональная спартакиада, которая объединила активных посетителей трех центров. Люди, которые не привыкли сидеть на месте, участвуют в самодеятельности, кружковой работе, спортивных мероприятиях. Наш праздник приурочили к Международному дню инвалидов и сформировали три команды. В каждой из них по 4 человека: это пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Спортивные состязания – лишь один из элементов встречи. Также провели чаепитие, где предлагали фиточаи. Для наших участников это не только состязание, но и культивация здорового образа жизни, общение, которое для них так важно, – отметила директор Кировского РЦСОН Ольга Мержий.

Участники спартакиады соревновались в шашках и шахматах, дартсе, челночном беге. К таким испытаниям Валентина Русецкая – капитан команды Кировского РЦСОН была готова. Валентина Макаровна на заслуженном отдыхе, но скучной ее жизнь никак не назовешь. Пенсионерка каждый день посещает центр соцобслуживания, где занимается вокалом в кружке «Вдохновение», с «Гармонией» проходят музыкально-литературные вечера.

– После творческой части делаем акцент на физическом здоровье. В тренажерном зале «Геркулес» у нас занятия по фитнесу. В группе до 31 человека. Упражнения, тренажеры – наша тема, – смеется Валентина Макаровна. – На месте я сидеть не привыкла: работала в детском саду, потом художественным руководителем в сельском Доме культуры в деревне Пацева Слобода. Плюс есть музыкальное образование – играю на аккордеоне. С девчонками проводим творческие встречи: ставим номера, музыкальные сценки.

Каждая команда-участница после соревнований получила дипломы и сувениры – термосы для полезных напитков. Также сладкие подарки предоставило Белорусское Общество Красного Креста.