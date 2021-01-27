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В Кыргызстане задержали бывшего премьер-министра

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.


26 января Абылгазиева вызвали на допрос, после чего задержали. По данным агентства 24KG, ему предъявлены обвинения в незаконном обогащении и подписании постановления, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Согласно данным следствия, общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

На данный момент бывший глава правительства находится в ИВС СИЗО ГКНБ. В четверг, 28 января, ему изберут меру пресечения.

Это не единственный скандал, в котором упоминается экс-премьер. Ранее финансовая полиция Кыргызстана запретила ему покидать страну по причине скандала о продаже радиочастот по заниженным ценам.

В мае прошлого года один из киргизских депутатов, Жанар Акаев, сообщил, что кабмин незаконно продал две радиочастоты по заниженной стоимости. По словам Акаева, продажу не могли осуществить без ведома премьера.

Ущерб от незаконной сделки составил 5 миллиардов сомов. В связи со сложившейся ситуацией Абылгазиев взял краткосрочный отпуск, пытаясь таким образом избежать обвинений в оказании давления на следствие. Вскоре, 15 июня, он подал в отставку.

Спустя время генеральная прокуратура Кыргызстана начала расследование. По делу о коррупции в Государственном агентстве связи были задержаны пять человек, в том числе сотрудники Государственного комитета национальной безопасности.

Фото: пресс-служба правительства Кыргызской Республики
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