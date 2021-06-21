В кинотеатре «Пионер» 22 июня зрителям покажут анимационные фильмы «Беларусьфильма» о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне. Об этом информирует УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.
Можно будет оценить совместный проект Беларуси, России и Израиля «263 ночи». В его основе – реальная история группы из 26 евреев, которые пытались выжить в погребе во время оккупации и создания гетто.
Также будет представлена работа режиссера Ирины Тарасовой «Ложка для солдата». Это история о солдате и его непростом пути. Символом стала переданная матерью ложка, которую герой потерял во время боя.
Анимационная лента «Боевая машина» режиссера Натальи Костюченко расскажет о подвиге танкиста, который сражался один, ворвавшись на танке Т-34 в тыл врага в Минске.
Фильм «Игрушка» (режиссер Рита Шаграй) покажет ужасы войны глазами игрушки. Она вместе со своим хозяином проходит самые непростые испытания.
На кинопросмотр приглашают во вторник, 22 июня, к 10:30.
Фото: Кино Минска
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В кинотеатре «Пионер» покажут четыре мультфильма киностудии «Беларусьфильм» о Великой Отечественной войне
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