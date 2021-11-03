В Киеве проходит митинг против вакцинации и антиковидных мер – видео

Митинг против обязательной вакцинации и антиковидных мер начался у Верховной рады в Киеве. Протестующие блокировали движение автотранспорта в правительственном квартале, сообщает издание «Страна.ua».
Митингующие выступают с лозунгами «За восстановление правопорядка в Украине», «За запрет принудительной медицины», «За надлежащее образование наших детей». «Нам уже запрещают проводить мирные собрания, запрещают высказывать свое мнение, запрещают передвигаться по своей стране, запрещают без «клейма зверя» что-то купить или продать. Мы не будем молчать», – заявляют участники.
Сообщается, что протестующие блокировали движение автотранспорта в правительственном квартале. Наблюдались перепалки демонстрантов с полицией.
Силовики выстроились в коридор у входа на территорию Верховной рады, лишив участников акции возможности перекрыть подходы к парламенту.
Как писала «Страна.ua» ранее, планировалось, что до 10:30 митингующие будут стоять на подходах к Раде и караулить народных депутатов. После 11 часов появилась новость о том, что часть протестующих пришла к офису президента страны Владимира Зеленского, чтобы передать ему свое обращение. Издание уточняет, что около здания находятся несколько сотен человек.
Видео: «Страна.ua»