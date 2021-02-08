В Киеве проходит акция против закрытия телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK

В столице Украины протестуют из-за закрытия телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Об этом сообщает РБК Украина.
Акция началась возле конгрессно-выставочного центра "Парковый", куда на международный форум «Украина 360» прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщается, что протестующие держат плакаты в поддержку СМИ и свободы слова. Обстановка спокойная, проходит мирный протест.
В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в районе митинга ограничено движение.
Напомним, 2 февраля президент Украины ввел санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата Тараса Козака. Утром 3 февраля вещание телеканалов было прекращено. На данный момент они доступны в YouTube, при этом их активы заблокированы, а лицензии аннулированы. Кроме того, торговые операции ограничены, а выводить капитал из страны запрещено. Отмечается, что санкции будут действовать 5 лет.
Фото: РБК-Украина
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