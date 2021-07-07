В Киеве произошла стрельба – ранен полицейский и гражданский

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РБК - Украина

Инцидент произошел на Голосеевском проспекте.По предварительным данным, правоохранители выехали на вызов по конфликту в квартире. На месте происшествия хозяин собственности открыл огонь из охотничьего ружья в направлении полицейских. В результате инцидента пострадали сотрудник полиции и гражданский. Сам злоумышленник закрылся в квартире. С ним проводились переговоры, однако безрезультатно – жилье пришлось брать штурмом. Ранее сообщалось, что он застрелился, однако эта информация не подтвердилась. Мужчина жив, его задержали и доставили в местное управление полиции.На момент происшествия в квартире также находилась женщина. Кем она приходится хозяину квартиры, устанавливается, однако она не была заложником.По предварительным данным, злоумышленник стрелял из незарегистрированного ружья.По данному происшествию возбуждено уголовное дело за покушение на жизнь работника правоохранительного органа.