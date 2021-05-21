Возле супермаркета, расположенного в столице Украины, произошла стрельба. В результате происшествия один мужчина получил ранения, передает РБК-Украина.
В ночь с 20 на 21 мая между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего с собой оказался целый арсенал оружия: два травматических, одно боевое, а также ножи. Неизвестный открыл стрельбу и ранил одного из мужчин в ногу.
Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь, нападавший вскоре был задержан. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: pixabay.com
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В Киеве мужчина устроил стрельбу возле супермаркета
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