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  2. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «Поэзия танца»

В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «Поэзия танца»

Она приурочена к 25-летию ансамбля кафедры хореографии БГУКИ, которым руководит заведующая кафедрой, профессор Светлана Гутковская. Этот замечательный коллектив — в каком-то смысле детище тогдашнего ректора, профессора Ядвиги Доминиковны Григорович, которую в университете по-прежнему помнят и любят.


— Ее, к сожалению, с нами уже нет, но она была инициатором очень многих прекрасных начинаний, — рассказывает Светлана Гутковская. — Увидев однажды выступление академической группы на сцене, она сказала: «У вас уже готовый ансамбль». Начинали мы робко, скромно. У нас не было своей базы, не было костюмов, мы их одалживали, но это нисколько нам не мешало, потому что были очень яркие исполнители.

Среди первых хореографов и педагогов ансамбля — ныне заслуженный деятель культуры, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля танца Александр Арсеньевич Алешкевич.

С тех пор ансамбль прошел большой путь. На его счету множество конкурсных побед, участие в крупнейших мероприятиях государственного уровня — например, в открытии «Славянского базара». Есть необходимая база, прекрасные костюмы, созданные по эскизам Юрия Пискуна, — ими можно полюбоваться на выставке как отдельными произведениями искусства.


Но уникальность ансамбля — а Светлана Вячеславовна Гутковская в разговоре со мной настаивала именно на уникальности — не только в этом.

— Первая наша концертная программа — «Ля крыніцы» — создавалась на основе фольклорных образцов, — говорит Светлана Вячеславовна. — Сейчас мы идем немножко другим путем и делаем фольклорные спектакли.

Изменилась и стилистика. 

— Ребята не просто исполняют танцевальные номера разных жанров. Мы создаем хореографические композиции, в которых наш белорусский фольклор синтезирован с современными техниками и направлениями в танце. При этом мы опираемся на мифы, легенды и сказки, созданные белорусским народом, и используем музыку, в том числе, современных белорусских групп, работающих и в стиле фолк-модерн и фолк-фьюжн.


Таким образом, ансамбль мало-помалу вырос в настоящую лабораторию современного белорусского танца. Причем экспериментируют в этой лаборатории не только педагоги, но и студенты.

— Ребята сами не только танцуют в номерах, а еще и сами их ставят, — рассказывает Светлана Гутковская. — Конечно же, только те из ребят, у кого есть балетмейстерский дар, балетмейстерское видение. Лучшие работы отбираются на протяжении многих лет.

Светлана Вячеславовна убеждена, что современным студентам необходимы и другие навыки, которые она называет менеджерскими.

— Ребята учатся фотографировать. На выставке, помимо работ известных фотохудожников — таких, как Юрий Иванов, — есть фотоработы самих участников ансамбль. Никто не сможет так хорошо снять танец, как это сделает сам хореограф, потому что он понимает, с какого ракурса снимать, взять крупный план или же показать общий рисунок танца.


Студенты сами делают афиши.

— Обратите внимание, у нас там есть афиши наших проектных спектаклей, и они тоже выполнены самими студентами.

Отдельная история — костюмы.

— С самого начала с нами сотрудничает известный художник Юрий Пискун. Он относится к этому очень трепетно, с большой любовью, но не всегда мы можем обойтись теми костюмами, которые шьются на официальной основе.  Иногда нам приходится под отдельные номера трансформировать морально устаревшие костюмы прошлых лет. В связи с этим, наши девушки изучают крой и белорусскую вышивку. Они сами перешивают, ушивают, добавляют какие-то детали, изготавливают головные уборы. 
Труды их рук тоже представлены на выставке.

Любители народного искусства и народного танца смогут полюбоваться прежде всего костюмами и замечательными фотографиями, которые в изобилии развешаны на стенах. Ну и, конечно же, кубки, афиши, дипломы…

Выставка будет работать до 5 июня. Куратор проекта — доцент кафедры хореографии Ирина Иосифовна Бодунова. 
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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