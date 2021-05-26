В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «Поэзия танца»

рассказывает Светлана Гутковская. —Среди первых хореографов и педагогов ансамбля — ныне заслуженный деятель культуры, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля танца Александр Арсеньевич Алешкевич.С тех пор ансамбль прошел большой путь. На его счету множество конкурсных побед, участие в крупнейших мероприятиях государственного уровня — например, в открытии «Славянского базара». Есть необходимая база, прекрасные костюмы, созданные по эскизам Юрия Пискуна, — ими можно полюбоваться на выставке как отдельными произведениями искусства.Но уникальность ансамбля — а Светлана Вячеславовна Гутковская в разговоре со мной настаивала именно на уникальности — не только в этом.говорит Светлана Вячеславовна. —Изменилась и стилистика.Таким образом, ансамбль мало-помалу вырос в настоящую лабораторию современного белорусского танца. Причем экспериментируют в этой лаборатории не только педагоги, но и студенты.— рассказывает Светлана Гутковская. —Светлана Вячеславовна убеждена, что современным студентам необходимы и другие навыки, которые она называет менеджерскими.Студенты сами делают афиши.Отдельная история — костюмы.Любители народного искусства и народного танца смогут полюбоваться прежде всего костюмами и замечательными фотографиями, которые в изобилии развешаны на стенах. Ну и, конечно же, кубки, афиши, дипломы…Выставка будет работать до 5 июня. Куратор проекта — доцент кафедры хореографии Ирина Иосифовна Бодунова.