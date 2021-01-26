В Хойникском районе парень за одну ночь пытался угнать три легковушки

Правда, машина не заводилась, сел аккумулятор. Тогда молодой человек выкатил ее со двора и толкнул с горки. Иномарка не подчинилась, оставшись на обочине. Парень пошел дальше и уже в гараже в другом дворе обнаружил два автомобиля Volkswagen. Ключи также были внутри легковушек. Ни одна из них также не заводилась. Использовал старый способ с толканием, иномарка врезалась в ворота и дальше не поехала.рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Установлено, что молодой человек уже судим за кражу.