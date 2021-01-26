18-летний житель агрогородка Глинище выпивал в гаражах вместе с товарищами. По дороге домой решил подъехать. Во дворе одной из усадеб увидел иномарку. Дверцы оказались незапертыми, а в багажнике нашелся и ключ от замка зажигания.
Правда, машина не заводилась, сел аккумулятор. Тогда молодой человек выкатил ее со двора и толкнул с горки. Иномарка не подчинилась, оставшись на обочине. Парень пошел дальше и уже в гараже в другом дворе обнаружил два автомобиля Volkswagen. Ключи также были внутри легковушек. Ни одна из них также не заводилась. Использовал старый способ с толканием, иномарка врезалась в ворота и дальше не поехала.
– Утром хозяева автомобилей обратились в милицию с заявлениями. Незадачливого вора оперативники уголовного розыска нашли по оставленным следам. В одной из машин он забрал небольшую сумму денег и кое-что из имущества. Ситуацией занимается следствие, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Установлено, что молодой человек уже судим за кражу.
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В Хойникском районе парень за одну ночь пытался угнать три легковушки
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович