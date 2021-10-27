В Хойникском районе на пожаре в своем доме погиб сельчанин

Трагедия произошла в деревне Слабожанка ближе к вечеру. Увидев, что горит дом земляка, соседи вызвали спасателей.





По прибытии спасателей жилье было охвачено открытым пламенем. В постройке при разборе строительных конструкций было найдено тело хозяина 1954 года рождения без признаков жизни.





– Рассматриваемая причина бедствия – неосторожность при обращении с огнем, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Обстоятельства пожара с гибелью человека уточняются.

Фото МЧС.

