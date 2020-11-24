В Хойникский РОВД обратился 82-летний житель деревни Судково. Пожилой сельчанин рассказал, что к нему на подворье прибилась лиса, ведет себя агрессивно, затаилась в хозпостройке, дедушка опасается за свою жизнь и здоровье.
– На место происшествия отправились сотрудники милиции. После того как хозяина подробно опросили, было принято решение обезвредить животное при помощи огнестрельного оружия, – сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Труп животного передали специалистам для обследования на бешенство.
Здоровые лесные звери не подходят близко к человеку. Если на подворье или сельской улице появились такие гости, значит, животные нездоровы, жди беды. Вызов квалифицированной помощи, как и поступил сельчанин, – правильное решение.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Хойникском районе на подворье обнаружили лису с признаками бешенства
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