В Хойникском районе спасатели доставали из колодца кота

Инцидент произошел в агрогородке Глинище.
Фото носит иллюстративный характер
Кот находился на улице, залез на колодец, потерял равновесие, упал и оказался на глубине 12 метров. К счастью, колодец не эксплуатируется, и в нем нет воды. Хозяйка пушистика, услышав жалобное мяуканье, забила тревогу - позвонила спасателям. Те незамедлительно прибыли на место происшествия.
- Специалисты достали животное с помощью ведра и веревки, передали хозяйке,- рассказали об операции спасения официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Ветеринарная помощь коту не понадобилась. Он получил только стресс.
Фото: pixabay.com
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