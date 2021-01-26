В Хойниках в больнице скончался горожанин, ранее пострадавший на пожаре

Хозяина жилья 1960 года рождения вынес на воздух сосед. Прибывшие по вызову спасатели справились с возгоранием, «скорая» увезла в больницу пострадавшего сельчанина.К сожалению, мужчина, получивший тяжелые ожоги, не выжил, вчера утром он скончался в районной больнице., – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.