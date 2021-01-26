Бедствие в доме в частном секторе произошло 14 января около полуночи.
Хозяина жилья 1960 года рождения вынес на воздух сосед. Прибывшие по вызову спасатели справились с возгоранием, «скорая» увезла в больницу пострадавшего сельчанина.
К сожалению, мужчина, получивший тяжелые ожоги, не выжил, вчера утром он скончался в районной больнице.
– В качестве причины, приведшей к трагедии, рассматривается неосторожность погибшего при курении, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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В Хойниках в больнице скончался горожанин, ранее пострадавший на пожаре
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Фото: Артур ПРУПАС