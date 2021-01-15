Деревянный дом на одной из городских улиц загорелся ближе к полуночи. Очевидцы поспешили вызвать спасателей. До их прибытия 51-летний сосед направился в дом, где должен был находиться 60-летний хозяин. Он вынес мужчину на воздух. Им вскоре занялись подъехавшие медики. После осмотра они пришли к выводу, что мужчина пострадал и его необходимо госпитализировать.
С пожаром справились прибывшие огнеборцы. Сгорела кровать, на которой находился пострадавший, обгорели постельные принадлежности и часть пола.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность хозяина жилья при курении, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Со слов соседей, мужчина злоупотребляет алкоголем.
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В Хойниках сосед спас на пожаре пожилого земляка
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ