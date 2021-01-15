В Хойниках сосед спас на пожаре пожилого земляка

С пожаром справились прибывшие огнеборцы. Сгорела кровать, на которой находился пострадавший, обгорели постельные принадлежности и часть пола., – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Со слов соседей, мужчина злоупотребляет алкоголем.