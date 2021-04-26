В Хойниках по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной станции состоялся митинг-реквием

подчеркнул Геннадий Соловей.Хойникский район – один из самых пострадавших в Гомельской области. После аварии здесь прекратили существование 49 из 99 населенных пунктов, были эвакуированы более 20 тысяч человек. Не стало семи колхозов и совхозов, закрыли 10 школ, 20 учреждений здравоохранения и культуры. Порядка 90 тысяч гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий вывели из хозоборота. Из того, что сделано за последние годы для поддержания жизнедеятельности жителей района – возведение модульной котельной, газификация, модернизация предприятий и социальных учреждений и – особенно важный момент – возведение комфортного жилья.Участники митинга возложили венки и живые цветы к подножию памятника Скорби, а также высадили аллею из 35 шаровидных ив и в честь каждого года после катастрофы на ЧАЭС.Фото Наталии Ревяко