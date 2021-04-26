В нем принял участие председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Губернатор, в частности, сказал, что прошедшие 35 лет после Чернобыля были непростыми и для Гомельской области, и для всей страны. Пройдены разные этапы: от отчаяния и безысходности до реабилитации земель, возрождения и развития многих сфер и направлений. На ликвидацию последствий аварии были выделены колоссальные средства, и они продолжают выделяться. Приоритеты в этом плане: здоровье граждан, безопасность, надлежащие экономические и социальные условия проживания, при которых можно нормально жить, трудиться и созидать.
– Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто боролся с огнем Чернобыля, и чтим тех, кто принял вызов и остался жить на этих территориях, – подчеркнул Геннадий Соловей.
Хойникский район – один из самых пострадавших в Гомельской области. После аварии здесь прекратили существование 49 из 99 населенных пунктов, были эвакуированы более 20 тысяч человек. Не стало семи колхозов и совхозов, закрыли 10 школ, 20 учреждений здравоохранения и культуры. Порядка 90 тысяч гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий вывели из хозоборота. Из того, что сделано за последние годы для поддержания жизнедеятельности жителей района – возведение модульной котельной, газификация, модернизация предприятий и социальных учреждений и – особенно важный момент – возведение комфортного жилья.
Участники митинга возложили венки и живые цветы к подножию памятника Скорби, а также высадили аллею из 35 шаровидных ив и в честь каждого года после катастрофы на ЧАЭС.
Фото Наталии Ревяко
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В Хойниках по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной станции состоялся митинг-реквием
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